Маурицио Сарри: "Обычно я плохо начинаю сезон"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри предположил, как для туринцев сложится старт чемпионата Италии. В 1-м туре они сыграют с "Пармой", встреча запланирована на 24 августа.

– Обычно я плохо начинаю сезон, – цитирует Football Italia Сарри. – Кроме "Челси", где, как мне кажется, я установил рекорд по победам на старте АПЛ. В Италии мне всегда было трудно в первые недели.

Трансферные планы? Мы должны убрать шесть игроков из нынешнего состава, чтобы оформить заявку для Лиги чемпионов, и это ставит меня в тяжелое положение. Последние 20 дней на рынке будут для нас трудными. Это неловкая ситуация, потому что мы рискуем не допустить игроков очень высокого уровня.

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