Маурицио Сарри: «Нельзя владеть мячом ради самого факта владения»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1) в 8-м туре чемпионата Италии.

— Сказал ребятам, что не надо пытаться контролировать игру и расслабляться из-за преимущества, потому что из-за этого могут быть проблемы в конце, — цитирует итальянского специалиста Football Italia. — Есть разница между эффективными передачами и эфемерным владением мяча. В последнюю пятиминутку мы действовали плохое и теряли мяч на нашей трети поля в элементарных ситуациях.

Это был хороший матч, омраченный тремя-четырьмя жуткими ошибками, над которыми следует поработать. Нужно убедиться, что игроки понимают, что нельзя владеть мячом ради самого факта владения, нужно делать это осмысленно. Мы переходим в режим контроля, и это плохо.

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