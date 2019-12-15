Маурицио Сарри: «Наше атакующее трио находится в отличной форме»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:1).

— Впервые после Лиги чемпионов нам удалось показать действительно атакующую игру. В течение 60 минут мы действовали на высоком уровне, а наше атакующее трио находится в отличной форме, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Что касается «Удинезе», то нам противостоял соперник, который не делает упор на контроль мяча, а часто использует длинные передачи.

Наши форварды также усердно отрабатывали в обороне и прессинговали первые 60 минут. В атаке они выполняли все, что я их просил, а именно быстро менялись позициями и отдавали передачи.

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