Маурицио Сарри: «Надеюсь, что Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).

— Это была увлекательная игра с высоким темпом и интенсивностью, которую вы обычно не видите в серии А, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia . — Мы потеряли наши головы после пропущенного гола, думая обо всем, кроме игры в футбол, и позволили «Аталанте» взять полный контроль. Они заслуженно вели в счете.

Я надеюсь, что Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов во вторник. У него есть небольшая проблема, которая прежде всего влияет на него на тренировках, так как он изо всех сил пытается тренироваться последовательно.