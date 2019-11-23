Маурицио Сарри: «Надеюсь, что Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).
— Это была увлекательная игра с высоким темпом и интенсивностью, которую вы обычно не видите в серии А, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. — Мы потеряли наши головы после пропущенного гола, думая обо всем, кроме игры в футбол, и позволили «Аталанте» взять полный контроль. Они заслуженно вели в счете.
Я надеюсь, что Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов во вторник. У него есть небольшая проблема, которая прежде всего влияет на него на тренировках, так как он изо всех сил пытается тренироваться последовательно.
Многое зависит от того, как он себя чувствует. Я полностью согласился, что сейчас важно найти способ тренировки, который бы не делал хуже.