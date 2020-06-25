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Маурицио Сарри: «Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке»

25 июня 2020, 21:42
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о возможном обмене полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура.

— Я не знаю про эту ситуацию, но мы полностью полагаемся на Пьянича, — приводит слова Сарри Football Italia. — Его технические возможности не подлежат обсуждению. Я не знаю, будет ли он продан, но я ничего не слышал от клуба. Пока такой информации нет.

Артур — игрок «Барселоны», говорить о нем было бы неправильно. Мне не понравилось, когда Кике Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке. Вот почему я не буду говорить об Артуре.

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