Маурицио Сарри: «Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о возможном обмене полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура.

— Я не знаю про эту ситуацию, но мы полностью полагаемся на Пьянича, — приводит слова Сарри Football Italia. — Его технические возможности не подлежат обсуждению. Я не знаю, будет ли он продан, но я ничего не слышал от клуба. Пока такой информации нет.

Артур — игрок «Барселоны», говорить о нем было бы неправильно. Мне не понравилось, когда Кике Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке. Вот почему я не буду говорить об Артуре.