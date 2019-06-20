Маурицио Сарри: "Игуаин сможет играть 3-4 года на высоком уровне"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выразил мнение, что форвард Гонсало Игуаин еще принесет немало пользы клубу. Аргентинец прошедший сезон провел на правах аренды сперва в "Милане", затем в "Челси". Он уже выступал под руководством Сарри в "Наполи".

- Он игрок "Ювентуса", мы поговорим с ним после отпуска, - цитирует Football Italia Сарри. - У Гонсало есть все характеристики, чтобы играть против любого соперника. Если он сможет извлечь пользу из прошлого сезона, то он сможет играть еще 3-4 года на высоком уровне.