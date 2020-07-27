Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы в чемпионате Италии. Он стал самым возрастным специалистом в истории серии А, который приводил команду к скудетто.

— Это особенное чувство, — приводит слова специалиста Football Italia. - Побеждать сложно, а побеждать раз за разом — еще сложнее. Это не было похоже на прогулку в парке. Это было долго, трудно, напряженно. Футболисты находили в себе голод и целеустремленность продолжать побеждать после восьми титулов подряд.

Криштиану Роналду и Дибала делают разницу на поле, поэтому они заслуживают большого уважения. Клуб, стоящий за ними, тоже важен. У нас есть президент и директора, которые посещали тренировки каждый день, чтобы обменяться идеями, посмотреть, нужно ли что-то. Клуб сыграл большую роль в том, почему они выигрывают столько лет. Они поддерживают тебя, даже когда ты проигрываешь.

«Ювентус» — топ европейского футбола, если говорить об уровне организации. Я не мог просить большего.

Во время празднования я сказал игрокам: «Если вы победили со мной, который никогда ничего не выиграл, вы, должно быть, действительно хороши!»