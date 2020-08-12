Матюиди ушел из «Ювентуса»

«Ювентус» объявил об уходе полузащитника Блеза Матюиди. 33-летний хавбек выступал в составе «Юве» с 2017 года, провел в общей сложности 133 матча и забил 8 мячей. За последние три сезона в составе туринского клуба только один футболист сыграл больше — Пауло Дибала (134 матча).

За три сезона в «Ювентусе» Матюиди выиграл три чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии. Ранее в его карьере были «Труа», «Сент-Этьен» и «ПСЖ». Со сборной Франции хавбек выиграл ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что интерес к Матюиди проявляют клубы из чемпионата Франции и MLS.