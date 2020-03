Матюиди, сдавший положительный тест на коронавирус: «Я позитивен и силен»

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette ?preuve.

Merci pour vos messages d'amiti? et de soutien. Restons disciplin?s et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV