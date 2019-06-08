Матюиди рассказал о принципах Роналду

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди поставил в пример своего одноклубника и нападающего Криштиану Роналду​, La Gazzetta dello Sport.

– У меня впереди еще один год в "Ювентусе". После ЧМ-2018 у меня не было времени остановиться и подумать, потому что, если бы я сделал это, кто-то другой занял бы мое место. Приход Роналду, тот факт, что он работает каждый день, не оставляет вам особого выбора. Он выиграл все. Если кто-то выигрывает все трофеи, он определенно задастся вопросом: "А разве что-то еще осталось?" Но только не Роналду. Он всегда хочет большего. На тренировках он всегда стремится победить и никогда не бывает доволен, когда проигрывает. Я не лгу, – цитирует Матюиди La Gazzetta dello Sport.

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