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Матюиди продлит контракт с «Ювентусом»

17:06
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Полузащитник Блез Матюиди близок к продлению контракта с «Ювентусом». Новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года, сообщает Tuttosport.

Полузащитник отыграл 90 матчей за «Ювентус», в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Летом к нему проявляли интерес ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед».

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