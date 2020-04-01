Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди подписал новый контракт с клубом, информирует пресс-служба клуба. Предыдущее соглашение 32-летнего француза истекало в конце сезона. Новое — рассчитано до лета 2021 года.

Ранее стало извсетно, что Матюиди заразился коронавирусом. Однако, по его словам, он чувствует себя хорошо и не испытывает симптомов.

Матюиди перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» в 2017 году. В этом сезоне Матюиди провел за клуб 31 матч во всех турнирах и забил один мяч.