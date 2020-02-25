Матюиди может покинуть «Ювентус» летом, несмотря на то, что клуб недавно продлил контракт с игроком

Полузащитник Блез Матюиди может покинуть «Ювентус» летом, несмотря на то, что совсем недавно клуб продлил контракт с игроком до конца июня 2021 года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «старая синьора» воспользовалась опцией продления соглашения с 32-летним французом на случай, если клубу не удастся усилить полузащиту в летнее трансферное окно. Если усиление все же будет, то Матюиди может уйти в «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» или «Лион», которые проявляют интерес к футболисту.

В сезоне-2019/20 Матюиди провел за «Ювентус» 30 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.