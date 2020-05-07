Матюиди купил 50 тысяч масок для больниц Парижа

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди сделал вклад в борьбу с коронавирусом во Франции. Француз объявил на своей странице в Twitter, что приобрел 50 тысяч защитных масок для больниц Парижа.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется