Матюиди, Хедира и Игуаин могут покинуть «Ювентус»
11:41
«Ювентус» готов расстаться с рядом игроков ради обновления этим летом, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, туринцы готовы отпустить Гонсало Игуаина, Федерико Бернардески, Сами Хедиру, Блеза Матюиди и Даниеле Ругани. Руководство клуба готова найти игроков, которые соответствуют видению Маурицио Сарри, а также снизят средний возраст команды.
Другие игроки, принадлежащие «Ювентусу» и находящиеся в аренде, такие как Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро, будут проданы или использованы как часть сделок.
Ранее сообщалось об обмене Миралема Пьянича в «Барселону» на Артура Мело.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...