Маттейс де Лигт: «Я не сожалею о том, что переехал в «Ювентус»
16:47
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, что не жалеет о переходе в туринский клуб.
— Я не сожалею о том, что переехал в «Ювентус», — цитирует де Лигта Voetbal Primeur. — Если такой человек, как Патрик Клайверт, говорит что-то подобное, это может показаться правдой, но на самом деле это только его предположение.
Ранее Клайверт высказал мнение в СМИ, что де Лигт сожалеет о переходе из «Аякса» в «Ювентус».
В текущем сезоне на счету 21-летнего голландца 9 матчей в серии А, в котором забил один гол. Также на его счету 3 матча в Лиге чемпионов.
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