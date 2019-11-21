Маттейс де Лигт: «Я не сожалею о том, что переехал в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, что не жалеет о переходе в туринский клуб.

— Я не сожалею о том, что переехал в «Ювентус», — цитирует де Лигта Voetbal Primeur. — Если такой человек, как Патрик Клайверт, говорит что-то подобное, это может показаться правдой, но на самом деле это только его предположение.

Ранее Клайверт высказал мнение в СМИ, что де Лигт сожалеет о переходе из «Аякса» в «Ювентус».

В текущем сезоне на счету 21-летнего голландца 9 матчей в серии А, в котором забил один гол. Также на его счету 3 матча в Лиге чемпионов.