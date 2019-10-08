Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал информацию итальянских СМИ о том, то главный тренер команды Маурицио Сарри посадил его на диету из-за лишнего веса.

— Слухи о том, что Сарри посадил меня на диету — это бред, — цитирует защитника NU.nl, — Провожу хорошую игру, а затем оказывается, что этого было недостаточно. Мне нужно знать, что сделал правильно, а что нет — это знаю очень хорошо.

Я играл в «Аяксе» по-другому. Здорово, что я играю в основном меня, сразу бросили в самое пекло. Это хороший вызов для меня.

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