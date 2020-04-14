Маттейс де Лигт: «Когда впервые зашел в раздевалку «Юве», почувствовал себя, как ребенок в магазине сладостей»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о периоде адаптации в итальянском клубе.

— В «Ювентусе» мне говорили: «Ты молод, но причина, по которой мы хотим тебя подписать, в том, что ты уже зрелый футболист и знаешь, как справляться с давлением», — цитирует Goal.com де Лигта. — Еще мне сказали, что 19-летнему парню будет тяжело переехать в другую страну, но в то же время выражали уверенность в том, что я вскоре найду место в команде. Естественно, когда я впервые вошел в раздевалку «Юве», почувствовал себя, как ребенок в магазине со сладостями. Смотрел по сторонам — тут сидит Буффон, а тут — Роналду! Через пару месяцев я освоился и стал чувствовать себя уже более расковано. За мной пристально смотрели уже в первых играх. Во втором матче за «Юве» я забил в свои ворота, понятно, что давление усилилось. На тренировках все было в порядке, но во время матчей приходилось адаптироваться к новому стилю. Сначала было тяжело, но со временем я становился все лучше и лучше.

Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро. На счету 20-летнего голландца 2 гола в 27 матчах за «бьяконери» в сезоне-2019/20.