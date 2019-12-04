Маттейс де Лигт: «Если бы не футбол, стал бы агентом и подписал Райолу»
10:33
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, ставший обладателем приза France Football лучшему молодому футболисту года, рассказал чем бы занялся, если бы не стал футболистом.
— Я бы наверняка стал агентом ФИФА, чтобы попытаться обыграть Мино Райолу, — цитирует голландца france football. — Или я бы попытался подписать его! Нет, я шучу. Действительно не думал о том, что мог бы сделать.
Я был одержим идеей стать футболистом. Должен был сначала закончить учебу и сделал этом. Допустим, я бы стал бизнесменом. У меня есть собственный бизнес по покупке-продаже вещей. Что-то в этом роде.
Мино Райола — агент футболиста.
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