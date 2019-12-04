Маттейс де Лигт: «Если бы не футбол, стал бы агентом и подписал Райолу»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, ставший обладателем приза France Football лучшему молодому футболисту года, рассказал чем бы занялся, если бы не стал футболистом.

— Я бы наверняка стал агентом ФИФА, чтобы попытаться обыграть Мино Райолу, — цитирует голландца france football. — Или я бы попытался подписать его! Нет, я шучу. Действительно не думал о том, что мог бы сделать.

Я был одержим идеей стать футболистом. Должен был сначала закончить учебу и сделал этом. Допустим, я бы стал бизнесменом. У меня есть собственный бизнес по покупке-продаже вещей. Что-то в этом роде.

Мино Райола — агент футболиста.