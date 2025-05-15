Габбиа: «Никто не может сказать, что это позитивный сезон для «Милана»

Защитник «Милана» Маттео Габбиа после поражения от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии отметил, что сезон-2024/25 получился неудачным для его команды.

«Мы разочарованы тем, как прошла игра, и нам трудно подобрать нужные слова. Есть разочарование, сожаление, потому что это негативный сезон для нас. Это был плохой вечер, который мог бы быть замечательным, если бы мы просто сыграли лучше.

Мы знали, что «Болонья» давит по принципу «человек на человека», что создало проблемы не только для нас, но и для многих команд в этом сезоне. Мы могли и должны были сыграть лучше. В таких ситуациях нужно также иметь силы сказать соперникам: «Молодцы!»

В данный момент энергии осталось не так много, мы отдали все, что имели на поле, и этого оказалось недостаточно. Теперь у нас осталось две игры, чтобы достойно и гордо завершить сезон. После окончания кампании мы оценим, но на сегодняшний день это неоспоримо. Никто не может сказать, что это был позитивный сезон», — сказал Габбиа в интервью Sport Mediaset.