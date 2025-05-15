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15 мая 2025, 02:28

Габбиа: «Никто не может сказать, что это позитивный сезон для «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маттео Габбиа.
Фото AFP

Защитник «Милана» Маттео Габбиа после поражения от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии отметил, что сезон-2024/25 получился неудачным для его команды.

«Мы разочарованы тем, как прошла игра, и нам трудно подобрать нужные слова. Есть разочарование, сожаление, потому что это негативный сезон для нас. Это был плохой вечер, который мог бы быть замечательным, если бы мы просто сыграли лучше.

Мы знали, что «Болонья» давит по принципу «человек на человека», что создало проблемы не только для нас, но и для многих команд в этом сезоне. Мы могли и должны были сыграть лучше. В таких ситуациях нужно также иметь силы сказать соперникам: «Молодцы!»

В данный момент энергии осталось не так много, мы отдали все, что имели на поле, и этого оказалось недостаточно. Теперь у нас осталось две игры, чтобы достойно и гордо завершить сезон. После окончания кампании мы оценим, но на сегодняшний день это неоспоримо. Никто не может сказать, что это был позитивный сезон», — сказал Габбиа в интервью Sport Mediaset.

Футболисты &laquo;Болоньи&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Италии.«Болонья» взяла первый трофей за 51 год, а «Милан» проваливает сезон. Попасть в еврокубки поможет только чудо
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Футбол
ФК Милан
Маттео Габбиа
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Гендиректор «Милана» Фурлани: «Не могу отрицать, что это провальный сезон»

Консейсау назвал причины поражения «Милана» в финале Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
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38 тур
22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 14
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 32 1 12
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