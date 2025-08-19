Матич может перейти в «Сассуоло»

Полузащитник Неманья Матич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлкука Ди Марцио.

По сведениям источника, 37-летний серб провел переговоры с руководством «Сассуоло».

14 августа «Лион» объявил об уходе Матича. Полузащитник провел за клуб 58 игр, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.