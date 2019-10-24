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Матич и Видаль — главные трансферные цели «Интера»

12:47
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«Интер» намерен приобрести центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Главные трансферные цели миланского клуба — Неманья Матич из «Манчестер Юнайтед» и Артуро Видаль из «Барселоны», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Матича с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 31-летний серб провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер».

Контракт Видаля с «Интером» рассчитан до 2021 года. 32-летний чилиец провел в текущем сезоне 8 матчей и забил 2 гола при 1 результативной передаче.

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