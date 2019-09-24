Матерацци рассказал, в каком случае он станет самым счастливым человеком на свете

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, что он в восторге от игры команды на старте сезона.

— Интер набрал 12 очков после 4 матчей в чемпионате, пропустив только один гол, это невероятно! — заявил Матерацци в интервью Sky Sports. — Со «Славией» в Лиге чемпионов был плохой матч, но затем команда реабилитировалась в дерби. В эту субботу я был влюблен в Сан-Сиро и в свою команду.

Конте — великий тренер, который доказывает это на протяжении многих лет. Если он говорит, что является большим поклонником «Интера», то это делает меня счастливее. Если он вернет Скудетто «Интеру», я стану самым счастливым человеком на свете.

Матерацци выступал за «Интер» с 2001 по 2011 годы. За это время он 5 раз выиграл Скудетто, а в 2010-м году стал обладателем Лиги чемпионов.