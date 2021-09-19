Матерацци рассказал о конфликте с Зиданом в финале ЧМ-2006
Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил о конфликте с французом Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.
«В том матче я держал его за майку. Он сказал, что готов отдать ее после матча, если она мне так нужна. На это я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.
Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а итальянцы осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил», — сказал экс-футболист на YouTube-канале «Невиданный футбол».
9 июля в финале чемпионата мира-2006 произошел инцидент между Зиданом и защитником сборной Италии Марко Матерацци. Тогда итальянец спровоцировал француза, который ударил соперника головой в грудь и был удален.
Встреча завершилась победой Италии (1:1, пен. — 5:3). Это был последний матч в карьере Зидана. Вместе со сборной он стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).
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