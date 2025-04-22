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Матчи серии А 26 апреля перенесут из-за похорон папы римского Франциска

Руслан Минаев
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Игры 34-го тура чемпионата Италии, которые запланированы на 26 апреля, пройдут в другие даты из-за похорон папы римского Франциска, сообщает ANSA.

В этот день должны были пройти матчи «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма».

Во вторник, 22 апреля, совет министров Италии объявил о пятидневном трауре по поводу смерти папы Римского, похороны которого состоятся 26 апреля.

Папа римский Франциск.«Мы потеряли сторонника олимпийского движения». Как мир спорта отреагировал на смерть папы римского

Ранее были перенесены четыре матча серии А — с 21 на 23 апреля.

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«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
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В «Лацио» недовольны переносом матча серии А из-за смерти папы римского
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
23.04 19:30
Парма – Ювентус
 - : -
23.04 19:30
Торино – Удинезе
 - : -
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Маркус Тюрам

Интер

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П
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Наполи

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Лацио

 8
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Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

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