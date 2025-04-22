Матчи серии А 26 апреля перенесут из-за похорон папы римского Франциска

Игры 34-го тура чемпионата Италии, которые запланированы на 26 апреля, пройдут в другие даты из-за похорон папы римского Франциска, сообщает ANSA.

В этот день должны были пройти матчи «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма».

Во вторник, 22 апреля, совет министров Италии объявил о пятидневном трауре по поводу смерти папы Римского, похороны которого состоятся 26 апреля.

Ранее были перенесены четыре матча серии А — с 21 на 23 апреля.