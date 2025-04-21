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Сегодня, 11:55

Матчи итальянской серии А перенесли из-за смерти папы римского

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матчи итальянской серии А перенесены с 21 апреля из-за кончины папы римского Франциска, сообщает пресс-служба лиги.

О смерти Франциска стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет.

На понедельник были назначены встречи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

Обновленная дата проведения матчей будет опубликована позднее.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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38 тур
19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
21.04 13:30
Торино – Удинезе
 - : -
21.04 16:00
Кальяри – Фиорентина
 - : -
21.04 19:00
Дженоа – Лацио
 - : -
21.04 21:45
Парма – Ювентус
 - : -
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