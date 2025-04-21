Матчи итальянской серии А перенесли из-за смерти папы римского

Матчи итальянской серии А перенесены с 21 апреля из-за кончины папы римского Франциска, сообщает пресс-служба лиги.

О смерти Франциска стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет.

На понедельник были назначены встречи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

Обновленная дата проведения матчей будет опубликована позднее.