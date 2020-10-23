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Чемпионат Италии, 5-й тур: результаты всех матчей

23 октября 2020, 23:50
Алексей Миранчук с одноклубниками по «Аталанте». Фото instagram.com
Алексей Миранчук с одноклубниками по «Аталанте». Фото instagram.com
Матчи 5-го тура чемпионата Италии.

23 октября, пятница

«Сассуоло» — «Торино» — 3:3 (0:1)
Голы: Линетти, 33 (0:1). Джуричич, 71 (1:1). Белотти, 77 (1:2). Лукич, 79 (1:3). Кирикеш, 84 (2:3). Капуто, 85 (3:3).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан (Мерт Мюлдюр, 61), Кирьякопулос (Рожериу, 74), Феррари, Джуричич (Траоре, 90), Лопес (Бурабия, 62), Локателли, Капуто, Берарди, Распадори (Бога, 62).
«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 90), Войвода (Синго, 62), Лянко, Бремер, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.
Предупреждения: Войвода, 27. Феррари, 59. Ринкон, 73. Берарди, 78.
Судья: Гвида.
23 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Торино

24 октября, суббота

«Аталанта» — «Сампдория» (16.00)

Трансляция матча на Футбол 2

Аталанта — Сампдория

«Дженоа» — «Интер» (19.00)

Трансляция матча на Футбол 2

Дженоа — Интер

«Лацио» — «Болонья» (21.45)

Трансляция матча на Футбол 2

Лацио — Болонья

25 октября, воскресенье

«Кальяри» — «Кротоне» (14.30)

Трансляция матча на Футбол 3

Кальяри — Кротоне

«Беневенто» — «Наполи» (17.00)

Трансляция матча на Футбол 2

Беневенто — Наполи

«Парма» — «Специя» (17.00)

Парма — Специя

«Фиорентина» — «Удинезе» (20.00)

Трансляция матча на Футбол 2

Фиорентина — Удинезе

«Ювентус» — «Верона» (22.45)

Трансляция матча на Матч ТВ

Ювентус — Верона

26 октября, понедельник

«Милан» — «Рома» (22.45)

Трансляция матча на Матч ТВ

Милан — Рома

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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