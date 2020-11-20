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Матч за Суперкубок Италии пройдет 20 января

22:10
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Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» назначен на 20 января 2021 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игра пройдет на домашней арене «Сассуоло».

«Наполи» в четвертый раз в будет претендовать на этот трофей. В активе команды две победы. На счету «Ювентус» 8 побед и 7 поражений в матчах за Суперкубок.

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