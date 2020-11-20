Матч за Суперкубок Италии пройдет 20 января
Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» назначен на 20 января 2021 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игра пройдет на домашней арене «Сассуоло».
«Наполи» в четвертый раз в будет претендовать на этот трофей. В активе команды две победы. На счету «Ювентус» 8 побед и 7 поражений в матчах за Суперкубок.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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