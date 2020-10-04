Матч третьего тура чемпионата «Ювентус» — «Наполи» должен состоится в назначенный срок. Об этом говорится в официальном заявлении серии А.

«Серия А подтверждает, что матч третьего тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» все еще запланирован на 4 октября, 20.45 (21.45 по московскому времени — Прим. «СЭ»).

Ранее стало известно, что «Наполи» не вылетел на игру. «Ювентус» заявил, что намерен прибыть на матч при любом развитии событий. Заявления от неаполитанцев пока не последовало.

До этого сообщалось, что служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин. Отмечалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

Была информация о том, что «Наполи» в случае неявки будет засчитано поражение.