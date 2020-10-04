Матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» сегодня не состоится. Игра должна была начаться в 21.45 по московскому времени. Серия A официально ее не переносила, однако «Наполи» так и не прибыл в Турин.

В составе неаполитанцев была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Сообщалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту. Однако по данным ANSA, команде не запрещали лететь на матч.

Днем появилась информация, что юристы «Наполи» пытаются добиться переноса игры.

«Юве» заявлял, что прибудет на матч при любом развитии событий. За час до игры туринцы объявили состав на матч.