Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер»? пройдет без болельщиков, объявило Министерство спорта страны. Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что из-за болезни в стране скончались 5 человек. Из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии.