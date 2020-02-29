Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» перенесен на 13 мая. Ранее планировалось, что игра пройдет 1 марта без зрителей из-за вспышки коронавируса в стране.

Official: Juventus-Inter has been POSTPONED. Same for Milan-Genoa, Parma-Spal, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia. ? #SerieA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2020

На 13 мая перенесены также четыре игры, которые должны были состояться 29 февраля и 1 марта при пустых трибунах. Это матчи «Милан» — «Дженоа», «Удинезе» — «Фиорентина», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешиа».

«Ювентус» лидирует в серии А, имея в активе 60 очков. Вторым идет «Лацио» — 59 очков. «Интер» идет третьим — 54 очка и матч в запасе.

13 мая должен был состояться финал Кубка Италии. Финальный матч теперь пройдет 20 мая.