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Матч «Ювентус» — «Интер» и еще 4 игры перенесены на 13 мая

14:18
Стадион «Ювентуса». Фото The Stadium Guide.
Стадион «Ювентуса». Фото The Stadium Guide.
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Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» перенесен на 13 мая. Ранее планировалось, что игра пройдет 1 марта без зрителей из-за вспышки коронавируса в стране.

На 13 мая перенесены также четыре игры, которые должны были состояться 29 февраля и 1 марта при пустых трибунах. Это матчи «Милан» — «Дженоа», «Удинезе» — «Фиорентина», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешиа».

«Ювентус» лидирует в серии А, имея в активе 60 очков. Вторым идет «Лацио» — 59 очков. «Интер» идет третьим — 54 очка и матч в запасе.

13 мая должен был состояться финал Кубка Италии. Финальный матч теперь пройдет 20 мая.

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