Матч 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта», не состоявшийся 6 декабря из-за плохой погоды, пройдет 20 января.

Напомним, что начало игры из-за ливня сперва откладывали два раза, а затем перенесли.

За «Аталанту» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

Он пропустил четыре матча команды из-за коронавируса и вышел на поле во втором тайме матча 12-го тура против «Ювентуса» (1:1).