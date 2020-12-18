Матч «Удинезе» — «Аталанта» пройдет 20 января
21:25
Матч 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта», не состоявшийся 6 декабря из-за плохой погоды, пройдет 20 января.
Напомним, что начало игры из-за ливня сперва откладывали два раза, а затем перенесли.
За «Аталанту» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Он пропустил четыре матча команды из-за коронавируса и вышел на поле во втором тайме матча 12-го тура против «Ювентуса» (1:1).
ULTIM'ORA SERIE A— skysport (@SkySport) December 18, 2020
Udinese-Atalanta sar? recuperata il 20 gennaio
La partita era stata rinviata per maltempo#SkySerieA #SerieA #SkySport #UdineseAtalanta #Udinese #Atalanta pic.twitter.com/pbf63fax02
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