Матч «Торино» — «Интер» был прерван из-за ливня

Матч между «Торино» и «Интером» в 36-м туре серии А был прерван из-за проливного дождя на Олимпийском стадионе Турина.

На 44-й минуте встречи арбитр принял решение остановить игру, так как мяч не отскакивал от газона из-за ливня. Спустя несколько минут матч был продолжен.