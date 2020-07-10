Матч серии В закончился дракой, один из футболистов госпитализирован

Матч 33-го тура итальянской серии В «Юве Стабия» — «Виртус Энтелла» (1:1) ознаменовался дракой, которая привела к госпитализации одного из ее участников.

Во время матча были показаны три красные карточки — по одной в каждой команде и еще одна запасному «Энтеллы» Марко Крими. Также у гостей был удален защитник Мауро Копполаро — он получил красную карточку на 54-й минуте.

По данным Tuttomercatoweb, после удаления у Копполаро произошел конфликт с представителем «Юве Стабии». Завязалась драка, в результате чего футболист получил удар. Он был госпитализирован. Инцидент видели делегаты итальянской лиги. Пока не сообщается, кто именно в «Юве Стабии» причастен к нему.

Клуб из Кастелламаре-Ди-Стабия занимает 17-е место во втором дивизионе. «Виртус Энтелла» на 11-й позиции.