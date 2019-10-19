Матч 8-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Рома», скорее всего, не будет перенесен, сообщает Джанлука Ди Марцио. Игра должна состояться 20 октября, но метеорологи выражают обеспокоенность из-за тропического ливня, грозы и шквалистого ветра, который ожидается в Генуе в этот день.

Завтра утром экспертная комиссия еще раз оценит возможность проведения игры, после чего будет принято окончательное решение.

Предстоящий матч должен стать первым на посту главного тренера «Сампдории» для Клаудио Раньери.