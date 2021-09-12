Матч против «Интера» станет для полузащитника «Сампдории» Кандревы 400-м в серии А
Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева проведет 400-й матч в серии А, сообщает Opta.
34-летний итальянец попал в основной состав команды на матч 3-го тура чемпионата Италии против «Интера». Единственным помимо Кандревы, кому удалось провести 400 игр с момента дебюта футболиста в 2008 году, является его одноклубник Фабио Квальярелла (410 игр).
400 — Antonio #Candreva will play his 400th match in Serie A — since his debut in the top-flight (27th January 2008) just one other outfield player previously reached this milestone: Fabio Quagliarella (410). Duo.#SampdoriaInter #SerieA pic.twitter.com/PsKTOTyntC— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 12, 2021
Матч «Сампдория» — «Интер» состоится сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 13.30 (мск).
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