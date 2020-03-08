Перед началом игрового дня министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал остановить чемпионат страны. Из-за этого не начался вовремя матч «Парма» — СПАЛ. Ранее было принято решение, что до 5 апреля все матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

Команды ожидали решения о возможном прекращении соревнований. По последним сообщениям, игра отложена до 15.00 мск, но клубы все еще ожидают решения.

— Я присоединяюсь к словам Дамиано Томмази, президента ассоциации футболистов и призываю остановить чемпионат, — сказал министр. — Я разделяю его мнение. Сейчас нет смысла, учитывая, какие меры были приняты для противодействия заражению, рисковать здоровьем игроков, судей, тренеров и болельщиков, которые будут собираться, чтобы смотреть игры.

Обновление: на 15.04 по московскому времени матч пока так и не начался. Игра отложена на 15.15.