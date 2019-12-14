Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Пармой» начнется с задержкой. Игра отложена на полчаса из-за проблем с крышей домашней арены «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В городе наблюдался сильный ветер, так что на поле обнаружили части обшивки крыши стадиона. Пока речи об отмене или переносе матча не идет, но официальные лица попросили отложить начало встречи, чтобы убедиться в безопасности проведения матча.

Эта игра должна стать первой для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо.

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