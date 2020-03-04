Подтвердилась информация о переносе ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер». Об этом объявил префект провинции Кампания, столицей которой является Неаполь, Марко Валентини, сообщает Fotball Italia. Причина — распространение коронавируса в стране. Новая дата матча пока неизвестна.

Ранее также сообщалось, что правительство Италии рассматривает возможность отмены всех спортивных соревнований на протяжении месяца. До этого был перенесен другой ответный полуфинал «Ювентус» — «Милан», который должен был пройти сегодня. Матч «Наполи» — «Интер» запланирован на 5 марта 21.45 мск. В первой игре неаполитанцы победили со счетом 1:0.