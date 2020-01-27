Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнется с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте, сообщает MilanNews.it. Также игроки россонери будут играть с траурными повязками.

Американец был известен как болельщик «Милана». Он ранее общался с игроками команды. «Милан» подарил ему футболку с 24-м номером.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ??? pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Матч «Милан» — «Торино» состоится 28 января и начнется в 22.45 по московскому времени.