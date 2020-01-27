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Матч «Милан» — «Торино» начнется с минуты молчания в память о Брайанте

18:51
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Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнется с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте, сообщает MilanNews.it. Также игроки россонери будут играть с траурными повязками.

Американец был известен как болельщик «Милана». Он ранее общался с игроками команды. «Милан» подарил ему футболку с 24-м номером.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Матч «Милан» — «Торино» состоится 28 января и начнется в 22.45 по московскому времени.

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