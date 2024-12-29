Матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» приостанавливали из-за оскорблений в адрес Влаховича

Матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» в 18-м туре серии А ненадолго приостановили в первом тайме из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков флорентийцев.

По информации La Repubblica, фанаты гостей оскорбляли экс-форварда команды Душана Влаховича. Серб перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» в январе 2022 года.

Игру остановили на 6-й минуте. После объявления по стадиону о недопустимости расистких оскорблений встреча была возобновлена.