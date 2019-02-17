Матч итальянской серии С завершился со счетом 20:0

"Кунео" разгромил "Про Пьяченцу" со счетом 20:0 в матче итальянской серии С. Самым результативным футболистом встречи стал форвард Хишам Канис, который забил 6 голов. 5 мячей на счету нападающего Эдоардо Дефенди. Хет-триками отметились форварды Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.

"Про Пьяченца" испытывает серьезные финансовые проблемы с начала сезона: игрокам не платят зарплату. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был зарегистрирован в протоколе матча в качестве рулевого.

"Кунео" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Про Пьяченца" с 8 баллами располагается на последней строчке.

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