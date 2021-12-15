Матч чемпионов Европы и Южной Америки Италия — Аргентина пройдет 1 июня 2022 года. Игра пройдет на нейтральном поле в Лондоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновленный и расширенный меморандум о сотрудничестве. Организации договорились о проведении матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, который получил название «Финалиссима».