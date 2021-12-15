Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Матч Италия — Аргентина пройдет 1 июня 2022 года в Лондоне

19:57
Теги:

Матч чемпионов Европы и Южной Америки Италия — Аргентина пройдет 1 июня 2022 года. Игра пройдет на нейтральном поле в Лондоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновленный и расширенный меморандум о сотрудничестве. Организации договорились о проведении матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, который получил название «Финалиссима».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Гарантийное — в письмо: зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США
0
Реклама