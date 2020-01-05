Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли пожаловался на расистские выкрики с трибун во время матча чемпионата Италии с «Лацио» (1:2). Как сообщает AFP, матч прерывался не некоторое время после гола Балотелли на 18-й минуте, поскольку форвард обратился к главному судье встречи Джанлуке Манганьелло. Он пожаловался, что его оскорбили болельщики на расистской почве. Когда фанаты успокоились, матч был возобновлен.

Напомним, что Балотелли стал жертвой расистских выкриков в ноябре прошлого года во время матча с «Вероной», из-за чего хотел покинуть поле во время игры.