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Матч «Аталанты» с «Лечче» перенесен на 27 апреля из-за смерти физиотерапевта

Камила Абдурахманова
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Матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» из Бергамо и «Лечче» перенесли на 27 апреля из-за смерти физиотерапевта «Лечче» Грациано Фиориты, сообщается на официальной странице желто-красных в социальных сетях.

Игра, которая изначально была запланирована на пятницу, 25 апреля, теперь пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 по московскому времени.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 47-летний Фиорита был найден мертвым в четверг в своем гостиничном номере в городе Коккальо, куда «Лечче» прибыл во вторник для подготовки к матчу с «Аталантой». Специалист проработал с желто-красными более 20 лет.

За пять туров до конца сезона «Лечче» с 26 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая на одно очко «Венецию», которая находится в зоне вылета. «Аталанта» с 64 очками идет третьей.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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Комо – Дженоа
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Интер – Рома
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Аталанта – Лечче
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