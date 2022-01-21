Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:20

Матч «Аталанты» против «Лацио» может быть отменен из-за вспышки коронавируса

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч «Лацио» — «Аталанта» может быть отменен из-за вспышки коронавируса в команде из Бергамо.

Как сообщается на официальном сайте клуба, сегодня были обнаружены положительные тесты на Covid-19 в команде. По этой причине вылет в Рим на матч с «Лацио» отложен на завтра, 22 января.

По информации итальянских СМИ, на данный момент существует вероятность того, что матч «Лацио» — «Аталанта» будет отменен.

Согласно новым правила чемпионата Италии для проведения матча команда должна иметь в своем составе менее девяти положительных случаев COVID-19 из 25 зарегистрированных игроков.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/atalanta-slitta-a-domani-la-partenza-per-roma-a-rischio-la-gara--44210

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Футбол
Коронавирус
ФК Аталанта
ФК Лацио
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
В «Фенербахче» выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Хоккейный турнир Олимпиады не перенесут. Что ждет команды в случае положительных тестов на ковид?
Более 10 хоккеистов сборной остаются в отеле в Москве и не тренируются из-за ковида
В РФС не рассматривают перенос матчей сборной России в стыках ЧМ-2022 со стадиона «Лужники»
Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине не будет перенесен
Заболевших игроков можно будет заменить по ходу Олимпиады. Стали известны подробности проведения хоккейного турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» хочет купить защитника «Ювентуса» Сандро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости