Матч «Аталанты» против «Лацио» может быть отменен из-за вспышки коронавируса

Матч «Лацио» — «Аталанта» может быть отменен из-за вспышки коронавируса в команде из Бергамо.

Как сообщается на официальном сайте клуба, сегодня были обнаружены положительные тесты на Covid-19 в команде. По этой причине вылет в Рим на матч с «Лацио» отложен на завтра, 22 января.

По информации итальянских СМИ, на данный момент существует вероятность того, что матч «Лацио» — «Аталанта» будет отменен.

Согласно новым правила чемпионата Италии для проведения матча команда должна иметь в своем составе менее девяти положительных случаев COVID-19 из 25 зарегистрированных игроков.