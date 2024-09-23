Матч «Аталанта» — «Комо» задержан из-за обильных осадков в Бергамо

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Матч 6-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Комо» задержан из-за сильных осадков в Бергамо. Поле стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» затоплено.

«Поле по-прежнему затоплено, и мяч, брошенный на газон, практически не отскакивает», — сообщает Football Italia.

Представители чемпионата проведут дополнительный осмотр поля в 22.15 по московскому времени.