Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за осадков
Матч между «Аталантой» и «Комо» в 6-м туре серии А перенесен. Поле стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо затоплено.
Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за сильных осадков.
Фото Reuters
Представители чемпионата трижды осматривали качество газона и переносили встречу. В 22.45 по московскому времени было принято решение перенести матч. Изначально игра должна была начаться в 21.45 мск. О новой дате матча станет известно позже.
Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за сильных осадков.
Фото Reuters
После 4 туров серии А «Аталанта» набрала 6 очков и занимает 9-е место. «Комо» с 2 очками — на 19-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
17
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
18
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|- : -
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
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