Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за осадков

Матч между «Аталантой» и «Комо» в 6-м туре серии А перенесен. Поле стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо затоплено.

Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за сильных осадков. Фото Reuters

Представители чемпионата трижды осматривали качество газона и переносили встречу. В 22.45 по московскому времени было принято решение перенести матч. Изначально игра должна была начаться в 21.45 мск. О новой дате матча станет известно позже.

Матч «Аталанта» — «Комо» перенесен из-за сильных осадков. Фото Reuters

После 4 туров серии А «Аталанта» набрала 6 очков и занимает 9-е место. «Комо» с 2 очками — на 19-й строчке.