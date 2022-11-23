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Сегодня, 23:01

Мать Рабьо хочет, чтобы «Ювентус» повысил зарплату ее сына до 10 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо намерена договориться с туринским клубом о повышении зарплаты своего сына, сообщает журналист Николо Скира.

Она хочет, чтобы по новому контракту зарплата футболиста выросла до 10 миллионов евро в год.

Отмети, что сейчас игрок сборной Франции получает 7 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде различных бонусов.

Действующее соглашение 27-летнего Рабьо с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем розыгрыше итальянской серии А хавбек провел 11 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.

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Основные источники исследования

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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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4
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5
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