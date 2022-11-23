Мать Рабьо хочет, чтобы «Ювентус» повысил зарплату ее сына до 10 миллионов евро в год

Мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо намерена договориться с туринским клубом о повышении зарплаты своего сына, сообщает журналист Николо Скира.

Она хочет, чтобы по новому контракту зарплата футболиста выросла до 10 миллионов евро в год.

Отмети, что сейчас игрок сборной Франции получает 7 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде различных бонусов.

Действующее соглашение 27-летнего Рабьо с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем розыгрыше итальянской серии А хавбек провел 11 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.